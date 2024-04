Juventus: rientra Miretti, le ultime su Milik e Szczesny

Laprosegue i lavori alla Continassa, nel mirino c'è la. I bianconeri voleranno aper affrontare i rossoblù, partita in programma venerdì 19 aprile alle 20.45: missione Champions League per la squadra di, attesa poi martedì 23 dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, mentre i sardi di Claudio Ranieri devono salvarsi e arrivano dalla vittoria sull'Atalanta e dal pareggio con l'Inter a San Siro.- Allegri fa i conti e dalla Continassa arrivano indicazioni sul recupero di determinati giocatori. La buona notizia è il ritorno in gruppo di, che ha superato il problema all'alluce ed è recuperato.

ha lavorato ancora una volta parzialmente con i compagni di squadra, l'attaccante polacco migliora ma non ha ancora lavorato al 100% con il gruppo. Un altro giorno di lavoro personalizzato invece perdopo la frattura al naso.