Juventus, ripresa dei lavori: le condizioni di Vlahovic, Alcaraz e Milik

Redazione CM

La Juventus torna a lavorare dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, a seguito del pareggio con il Genoa nella 29esima giornata di Serie A.



Seduta pomeridiana al Training Center della Continassa, a ranghi ridotti per le tante assenze causa impegni con le nazionali, tredici giocatori della Prima squadra partiti e sostituiti dai giocatori della Next Gen non impegnati con le rispettive selezioni.



L'occasione per lavorare sul possesso palla, ma soprattutto per testare le condizioni dei giocatori alle prese con infortuni di vario tipo.



VLAHOVIC - Dusan Vlahovic, che non si è unito alla nazionale della Serbia per dorsalgia, ha svolto lavoro differenziato.



ALCARAZ E MILIK - Discorso diverso per Carlos Alcaraz e Arkadiusz Milik. Il centrocampista argentino ha rimediato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale, lesione all'adduttore della coscia sinistra invece per l'attaccante polacco. I due hanno proseguito nei rispettivi percorsi di recupero.



VERSO LA LAZIO - Alla ripresa dopo la pausa per le nazionali, la Juventus di Massimiliano Allegri si troverà di fronte a un piccolo tour de force: due volte contro la Lazio (30 marzo a Roma in campionato, 30esima giornata, poi andata semifinali di Coppa Italia il 2 aprile a Torino), poi la Fiorentina il 7 aprile allo Stadium.