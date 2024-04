Juventus, rivoluzione in difesa: la verità sui casi Bremer e Danilo, chi arriva con Calafiori

Chiamatela rivoluzione Juve. Giuntoli prepara tanti cambiamenti sopratutto nel reparto difensivo che vedrà diversi addii al termine della stagione: Alex Sandro tornerà in Brasile per fine contratto con il club che si libera di un ingaggio molto pesante, Mattia De Sciglio può salutare. Il grande sacrificato per fare cassa sarà Bremer sul quale è pronto il Manchester United: con un assegno da 65/70 milioni arriverà sicuramente il semaforo verde alla cessione.



IL CAPITANO RESTA - Nei giorni scorsi si è parlato tanto del futuro di Danilo. Il capitano della Juve e del Brasile non ha mai chiesto la cessione, la sua intenzione è quella di onorare al meglio almeno la scadenza attuale del contratto fissata al 2025. Senza dimenticare che esiste una clausola, qualora il brasiliano giocasse il 50% delle partite della prossima stagione, per prolungare automaticamente fino al 2026.



CHI ARRIVA - Porte girevoli sul mercato in uscita ma anche in quello entrata per la Juve. Giuntoli ha un accordo con Thiago Motta al quale vorrebbe regalare il suo pupillo Calafiori, tanto da aver già avviato una trattativa con l’entourage del giocatore. E dalla cessione di Bremer potrebbero arrivare i 25 milioni per convincere il Bologna. Piacciono tanto anche Todibo del Nizza e Lacroix del Wolfsburg per una difesa che vuole e deve rifarsi il look.