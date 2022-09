Dopo l'esordio con sconfitta in Champions League (2-1 a Parigi contro il Psg), la Juventus riporta la testa al campionato e alla sfida contro la Salernitana. Tra i bianconeri torna Vlahovic dal primo minuto, con panchina iniziale per Milik, mentre Nicola è alle prese con i dubbi in attacco: al momento, i favoriti per una maglia da titolare sono Dia e Bonazzoli. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium, domenica sera alle 20: 45 (diretta su Dazn). Queste le probabili formazioni:



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola