La Juventus Under 23 sta per iniziare una nuova stagione dopo il sogno serie B sfiorato nella scorsa. Tanti i giovani di talento tra le fila bianconera e tra questi merita una menzione Alessandro Sersanti. Mezzala classe 2002, abile negli inserimenti e con una buona struttura fisica. La Vecchia Signora punta forte su questo prospetto che, nella sua seconda stagione a Torino, può completare il suo percorso di crescita. Un nome per il futuro, Alessandro Sersanti vuole essere protagonista…