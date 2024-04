Juventus, sfida al Milan per un terzino danese

28 minuti fa



Il Milan aveva iniziato a mettere gli occhi su di lui da tempo, ma la concorrenza sta iniziando ad aumentare di partita in partita anche perché Patrick Dorgu non smette di stupire. Il gol segnato al Sassuolo è di un bellezza tattica rara al punto da aver convinto l'allenatore del Lecce Luca Gotti ad elogiarlo così nel post partita: "Dorgu? Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Il gol del 2-0 è stato bellissimo, per come è entrato dentro al campo. Una rete da giocatore maturo. È destinato a grandi palcoscenici".



LA JUVENTUS IN SORPASSO - La caotica situazione di casa Milan non permette affondi importanti sul mercato e allora, secondo Tuttosport, sull'esterno danese classe 2004 sta provando il soprasso anche la Juventus. Il Lecce lo prelevò dal Nordsjaelland per soli 200 mila euro, e ora la richiesta è di non meno di una ventina di milioni, ma il club bianconero può giacrsi diverse contropartite tecniche che piacciono ai salentini per abbassarne il costo.