Juventus, siparietto Cambiaso-Allegri durante il cambio: 'Mister, devi stare tranquillo'

38 minuti fa

Siparietto che ha dell’incredibile quanto accaduto al 70’ della sfida dello stadio Olimpico, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, fra Lazio e Juventus. In quel minuto, infatti, è avvenuta la sostituzione di Cambiaso (al suo posto è entrato Timothy Weah), ma è ciò che è occorso pochi secondi dopo che ha destato l’attenzione di tutti. Al momento del cambio, mister Massimiliano Allegri ha richiamato più volte Cambiaso, intimandogli di velocizzare la sua uscita dal campo. Puntuale la risposta dell’esterno bianconero: ‘Mister, devi stare tranquillo però’, come è stato riferito da Mediaset. Uno scenario alquanto bizzarro che dimostra il nervosismo che si sta vivendo in panchina, in una sfida delicatissima per la Vecchia Signora.