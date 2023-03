Laha appena diffuso, attraverso i suoi canali ufficiali, il bollettino sulle condizioni di. Di seguito il comunicato:Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.L’attaccante bianconero era stato costretto ad abbandonare il campo nel derby d’Italia contro l’Inter per un problema fisico. Dopo essere entrato al minuto 66 al posto di Soulé, l’ex Fiorentina ha iniziato a zoppicare dopo qualche azione palla al piede e qualche scatto a San Siro, tra smorfie di fastidio e confronti con la panchina. All’83’, Chiesa era stato poi sostituito da Paredes per un problema fisico.