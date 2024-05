Juventus, Soulé a un bivio: la verità sulla Roma e l'idea di Motta che può cambiare tutto

Un'ultima partita, un'ultima battaglia con il Frosinone, ancora in lotta per salvarsi, poi il ritorno alla Juventus. La stagione in prestito allo Stirpe è stata positiva per Matias Soulé, che nella prossima avventura porterà con sé l'esperienza maturata con Di Francesco e un bottino di 11 gol e 3 assist. L'idea bianconera di mandarlo a giocare ha dato i suoi frutti, a Torino tornerà un giocatore diverso, più maturo, pronto per fare uno step nella sua carriera.

Cristiano Giuntoli sa di avere tra le mani un gioiellino, molto richiesto sul mercato. Che in caso di cessione,, potrebbe portare soldi freschi da investire per rinforzare la rosa.che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere costretta a salutare Paulo Dybala. Soulé è il profilo giusto per sostituirlo, piace a De Rossi ed è un'operazione economicamente sostenibile.Oltre a quella della Roma, vanno ascoltate anche le sirene inglesi. Dall'altra parte della Manica l'ex Velez ha diversi estimatori, oltre a Newcastle e Southampton (in caso di ritorno in Premier League), attenzione all', che l'anno prossimo giocherà la Champions League e ha deciso di non riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray.il nuovo allenatore dei Reds, Arne Slot è un suo grande fan e in passato ha fatto di tutto per portarlo al Feyenoord.

La cessione, come detto, non è l'unica opzione. Soulé potrebbe restare in bianconero e rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2026. Secondo il Corriere dello Sport TSe dovesse essere accontentato, l'ex direttore sportivo del Napoli sarebbe costretto a trovare altre vie per fare cassa.