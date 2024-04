Juventus su Calafiori, Ravanelli: 'Nel City sarebbe il nuovo Stones, perfetto per Guardiola

esalta: "E' perfetto per Guardiola".L'ex attaccante dellaha rilasciato un'intervista a Tuttosport per parlare del futuro dei bianconeri, tra obiettivi di mercato e chi allenerà la squadra.- Si parte proprio da Calafiori, rivelazione nel Bologna e obiettivo della Juve perla difesa: "Mi piace molto e sarebbe un bel colpo - commenta Ravanelli -., perché sa fare tanti ruoli nella fase difensiva. Calafiori è bravo nel far ripartire l’azione, oltre che in marcatura e ha qualità nel passaggio. In più mi sembra che abbia pure una forte personalità. Insomma, rappresenterebbe un ottimo acquisto".

- Si parla poi del futuro della panchina bianconera, tra Massimiliano Allegri e Thiago Motta. Questo il pensiero di Ravanelli: "Per me l’importante è che la dirigenza rinforzi la rosa, prendendo giocatori da Juve. Se cambi allenatore, ma non acquisti 4-5 calciatori importanti, diventa difficile credere di poter lottare per i traguardi più importanti. Questo vale a prescindere: sia che ci sia ancora Allegri o che arrivi Motta".- Mercato ma non solo, si guarda anche a chi c'è già in casa Juventus e da chi la Vecchia Signora dovrebbe ripartire. Ravanelli non ha dubbi: "Oltre a Bremer e Chiesa, da Danilo, Vlahovic e Rabiot. Sono convinto che il rientro di Fagioli si rivelerà un valore aggiunto. Inoltre punterei forte su due giovani di grande talento come Soulè e Yildiz. Questa dev’essere la base da potenziare con altri innesti di qualità per far tornare la Juventus a essere competitiva".