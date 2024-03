Juventus su Koopmeiners: due nomi nuovi per l'Atalanta

Teun Koopmeiners lascerà l'Atalanta nel prossimo mercato estivo. In attesa di stabilire se l'olandese resterà in Italia andando alla Juventus o se emigrerà nella Premier League inglese (dove sono interessati a lui Liverpool e Manchester United), il club bergamasco è già a caccia di un suo sostituto sul mercato. In questo senso nel mirino dei dirigenti nerazzurri c'è da tempo il giovane gallese Jordan James del Birmingham (classe 2004, sotto contratto fino a giugno 2025), ma non solo.



DUE NOMI NUOVI - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ha messo gli occhi sul giapponese Daichi Kamada della Lazio (classe 1996, sotto contratto fino a giugno 2026) e sul franco-algerino Rayan Cherki del Lione (classe 2003, in scadenza di contratto a giugno 2025).