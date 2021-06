Summit juventino alla Continassa, come riferisce Tuttosport, per l'arrivo di Massimiliano Allegri, con il quale si sono rivisti anche i fedelissimi Marco Landucci e Aldo Dolcetti, con il primo che, lo ricordiamo, fece anche da anello di congiunzione tra la prima squadra e la Juventus Under 23.

E proprio a breve, sarà programmata anche la stagione dei baby bianconeri. Potrebbe assumere mansioni più operative l'ex portiere Marco Storari, ma una prima certezza potrebbe arrivare dalla panchina, dove è sempre più probabile la conferma di Lamberto Zauli.