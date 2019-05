Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia del derby contro il Torino.



Queste le sue parole: "E' diverso però credo che c'è una responsabilità quando giochi per la Juventus. Giochi per vincere, poi stasera c'è il derby ed è una partita bella da giocare".



SU RONALDO-MESSI - "Vogliamo dargli una mano per farlo segnare. La concorrenza fra loro due è bellissima, godiamoci questo momento di giocare con un grande campione e dargli una mano, chissà, a fargli fare anche mille gol".



SU SIRIGU - "Ha fatto una grandissima stagione, ci sono tanti portieri italiani, Cragno e lo stesso Meret, ma ha fatto una grande stagione ed è un portiere di esperienza e qualità".