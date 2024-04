Juventus: tensione e malumori, Allegri concede due giorni di riposo

Redazione CM

33 minuti fa

1

Massimiliano Allegri ha deciso di concedere due giorni di riposo alla Juventus. I bianconeri, infatti, si ritroveranno alla Continassa soltanto martedì pomeriggio, mentre passeranno la giornata di oggi e quella di domani con le rispettive famiglie. La scelta del tecnico, scrive Tuttosport, è dettata dalla necessità per la squadra, dopo tensioni, malumori, insoddisfazioni e amarezza, di staccare la spina e ritrovarsi con maggiore serenità per preparare la sfida di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma.



IN CAMPO MARTEDI' - La Juventus, dopo due giorni di riposo, tornerà al centro sportivo della Continassa martedì pomeriggio. Partirà da quel momento, la preparazione al prossimo match di campionato, in programma il 5 maggio contro la Roma.