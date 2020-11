Juventus Tv visibile su Prime Video. Lo annuncia il club bianconero con una nota ufficiale: "Amazon infatti rende oggi disponibile ai propri utenti Prime i Prime Video Channels, i quali saranno fruibili attraverso sottoscrizione ai singoli canali. Fra questi c’è Juventus Tv e si tratta di un altro primato in bianconero: il nostro è infatti il primo, e finora unico, canale ufficiale di un club calcistico in Europa ad essere disponibile tramite l’app Prime Video. Ora quindi per entrare nel mondo dei contenuti più esclusivi proposti da Juventus TV ci sono due possibilità: abbonarsi nel modo “classico”, vale a dire attraverso l’App (Android e iOS) o il sito ufficiale di Juventus, oppure tramite i Prime Video Channels. Scegliendo l’una o l’altra formula, la tariffa sarà la stessa, 3,99 Euro al mese, ma cambierà la modalità di fruizione: nel primo caso si potrà vedere Juventus TV tramite le piattaforme ufficiali Juventus, su mobile, tablet e computer e sul televisore di casa grazie a Google Chromecast. Nel secondo, il canale bianconero sarà disponibile per tutti i clienti Prime tramite l’app Prime Video".