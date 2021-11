La Juventus tira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Paulo Dybala, che non ha riportato lesioni ma un semplice affaticamento. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club bianconro: "Due giorni alla ripresa del campionato: la Juve ha intensificato la preparazione, anche perché ha visto il rientro di tutti i Nazionali dagli impegni in Europa e oltreoceano.



Seduta impegnativa, dunque, nel pomeriggio di oggi, con focus sulla tattica difensiva, sul possesso palla, e poi sui movimenti nella fase di sviluppo dell’azione e di attacco alle linee.



LE CONDIZIONI DI PAULO DYBALA



Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.



Domani, vigilia e partenza: la squadra prima di decollare nel tardo pomeriggio per Roma sarà attesa dall’allenamento, ed è in programma anche la conferenza stampa del Mister, alle 11:30, come sempre, in diretta su Juventus Tv.