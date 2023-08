Facundo González is Bianconero



Welcome, Facundo! — JuventusFC (@juventusfcen) August 8, 2023

Attraverso i propri canali ufficiali,: "Arriva dalla Spagna, più nello specifico dal Valencia, a titolo definitivo. Stiamo parlando di Facundo González che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 2026. Nato a Montevideo, il giovane difensore classe 2003 inizia a giocare a calcio da molto piccolo. Dopo aver lasciato l'Uruguay a quattro anni, per trasferirsi in Spagna, si accasa all'Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels. A nove, poi, passa all'Espanyol ed è lì che, di fatto, si forma calcisticamente. Otto annate dopo - nel luglio del 2019 per la precisione - approda appena sedicenne al Valencia, club con il quale totalizza 37 presenze in Seconda Squadra, di cui 17 soltanto nell'ultima stagione disputata.