Buone notizie in casa Juventus.. Lo ha comunicato il club bianconero in una nota sul sito: "Il centrocampista ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone), l'esame ha dato esito negativo, il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare".Il centrocampista francese, risultato positivo lo scorso 9 ottobre dopo la semifinale di Nations League tra Francia e Belgio, potrà quindi riaggregarsi al gruppo a disposizione di Allegri. E su Instagram festeggia la notizia: "Finalmente tornato in salute!".