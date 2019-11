Daniele Cacia, attaccante del Piacenza, parla della Juventus Under 23, prossima avversaria in Coppa Italia di Serie C: "È una bella sfida, la Juve è una squadra giovane, fatta di buoni elementi. È già il secondo anno che puntano su questa filosofia. Anche noi abbiamo giovani importanti che si stanno mettendo in mostra, credo che contro la Juventus sarà una bella partita".



SULLE SECONDE SQUADRE - "​Se le cose venissero fatte nel modo giusto sarebbe un progetto giusto, sarebbe una bella idea, importante per i giovani. Il problema è che noi in Italia non siamo bravi a copiare cose che altrove fanno bene. Ci perdiamo in un bicchiere d’acqua. Alla fine l’ha fatta solo la Juve, questo vuol dire che siamo bravi a parlare, ma ci perdiamo nei fatti".