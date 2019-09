JUVENTUS UNDER 23-SIENA 2-3



Marcatori: 25' Polidori (S), 39' Cesarini (S), 51' Mota Carvalho (J), 90' Mota Carvalho (J), 93' rig. Guberti (S)



Juventus Under 23(4-3-3): Loria; Di Pardo (46' Frabotta), Delli Carri, Coccolo, Beruatto (73' Frederiksen); Toure, Clemenza, Muratore (46' Zanimacchia); Portanova (46' Olivieri). Mota Carvalho, Lanini (67' Rafia). A disp. Nocchi, Siano, Rosa, Peeters, Mulè, Nicolussi Caviglia, Gerbi. All. Pecchia



Siena (4-3-1-2): Confente; Migliorelli, D'Ambrosio, Varga (83' Guidone), Setola; Da Silva (76'Guberti), Gerli, Arrigoni; Serrotti (59' Vassallo); Polidori (83' Romagnoli), Cesarini (83' Bentivoglio). A disp. Ferrari, Petrucci, De Santis, Ortolini, D'Auria, Andreoli. All. Dal Canto.



Arbitro: Santoro di Messina.



Ammoniti: 75' Coccolo (J), 86' Confente (S)



Espulsi: 93' Frabotta (J)