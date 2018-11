Juve, missione compiuta. La vittoria col Valencia vale la qualificazione agli ottavi. Decisivo Szczesny con la parata su Diakhaby a fine primo tempo, i tre punti portano la firma di Ronaldo e Mandzukic, ma sono Cancelo e Chiellini a dominare. Queste le pagelle di Calciomercato.com: la parata su Diakhaby appena prima dell'intervallo vale come e più di un gol: arma in più quando c'è da spingere su entrambe le fasce, sempre più sicuro in fase difensiva: in Champions le prestazioni migliori, regista autentico, è fondamentale quando c'è da cambiare gioco: una roccia, come sempre: dalla sua parte gli attaccanti non si schiacciano, non al meglio è costretto a tenere il freno a mano tirato finché ne ha (1' s.t. CUADRADO 6.5: alimenta il gioco offensivo con continuità)a centrocampo è il più in forma, si vede e si sente: con esperienza si sarebbe meritato un calcio di rigore prezioso, la gabbia del Valencia gli impedisce di costruire il gioco come vorrebbenon lucidissimo palla al piede, sopperisce con esperienza ad una stanchezza latentedei tre davanti è il meno peggio nel primo tempo, il più in ombra nella ripresa (34' s.t.: un'ora sotto tono, poi trova il gol di qualificazione da rapace d'area di rigore qual è in questa stagionenel primo tempo sbaglia sempre qualcosa nell'ultimo tocco, ma ormai il copione lo vede decidere le partite nella ripresa. Anche stasera è così, la palla per Mandzukic è solo da spingere in reteAll.la Juve titolare, oggi, è quella schierata. Con calma aspetta di sbrogliare la matassa, Cuadrado per Alex Sandro è un cambio che parla chiaro riguardo l'identità bianconera.non è chiamato a grossi interventi, sicuro sul colpo di testa di Ronaldo: di corsa e attenzione prova a limitare Cristiano Ronaldo, cala col salire in cattedra del portoghesesi batte con coraggio e tempismo, non riesce ad arginare Ronaldo in occasione del golbuona prestazione, sfiora anche il gol prima dell'intervallo. Però si perde Mandzukic sull'1-0 e poi si fa ammonire per un gol segnato con il braccio, accompagnato da esultanza.: in affanno quando Cancelo mette il turbo, soffre anche Cuadradosi annulla con Alex Sandro nel primo tempo, si nota poco anche a centrocampo quando torna nella sua posizione naturale: un altro giocatore rispetto a quello in crisi dell'Inter, taglia e cuce ma cala alla distanza (27' s.t.chiamato a spingere sulla destra, in verità non si vede mai): molto meglio che al Mestalla, la testa del Valencia è la suaprova a innescarsi nonostante i grattacapi legati alla presenza di Cancelo e Cuadrado dalla sua parteassente non giustificato (1' s.t.: non fa meglio del compagno di squadra): lavoro sporco in copertura, ma davanti non punge (22' s.t.: lontani i tempi in cui anche la Juve credeva potesse essere un big europeo)ALL.la tela del suo Valencia regge un'ora, la paratona di Szczesny respinge l'unico vero pericolo.