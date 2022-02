Il nuovo corso. Ladi Massimilianoscende in campo questa seracontrodell'ex Igor, nel posticipo della, in scena all'Allianz Stadium di Torino. Dopo due settimane di sosta, i bianconeri, reduci da 9 risultati utili di fila in campionato (6 vittorie e 3 pareggi) tornano a giocare, profondamente cambiati dal mercato: debutto questa sera per i due nuovi acquisti Denis Zakaria e soprattutto Dusan, arrivati rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Fiorentina, entrambi in campo dal 1': con il loro arrivo, l'obiettivo quarto posto, distante 4 punti è diventato insindacabile, così come la possibilità di sfruttare il derby per accorciare dalle prime in classifica. Di fronte però l'insidioso Verona, viatico per i'Atalanta e il derby: all'andata vinsero gli scaligeri per 2-1, con un sontuoso Simeone (12 gol contro i 17 di Vlahovic ma assente per squalifica questa sera), l'obiettivo è centrare la terza vittoria di fila, per rimanere noni e sperare nell'Europa.Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N) e potrebbe diventare la prima squadra dalla Sampdoria nel 2013 a non perdere per cinque incontri di fila contro i bianconeri nella competizione. Dopo il successo per 2-1 nella gara d'andata, il Verona potrebbe ottenere due successi nella stessa stagione di Serie A contro la Juventus per la prima volta nella sua storia: l'ultima squadra a riuscirci nella competizione contro la Vecchia Signora è stata la Sampdoria nel 2012/13. La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le 30 partite interne di Serie A contro il Verona (25V, 5N): nella storia del massimo campionato nessuna squadra ha mai disputato più partite casalinghe senza mai perdere contro una singola avversaria. Dopo lo 0-0 contro il Milan nell'ultimo turno, la Juventus potrebbe mancare l'appuntamento con il gol in due partite di fila di Serie A per la prima volta dal novembre 2012 (v Lazio e Milan) - inoltre i bianconeri non realizzavano meno di 35 gol dopo 23 partite stagionali (34 attualmente) nel torneo dal 1999/2000 (33 in quell’occasione). Dopo i successi conseguiti contro Sassuolo e Bologna nelle ultime due gare di campionato, il Verona potrebbe vincere tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2013, quando sulla panchina gialloblu sedeva Andrea Mandorlini. Il Verona ha già segnato 43 gol in questa Serie A, già record dopo 23 partite stagionali nel torneo per i gialloblu - in generale in tutte le precedenti 30 stagioni disputate nella massima serie, in ben 24 occasioni i veneti non erano riusciti a realizzare così tante reti a fine campionato. Nessuna squadra ha ottenuto più punti di Juventus e Verona (sette per entrambe) grazie a gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di partita in questo campionato – negli ultimi 15 minuti di gioco tuttavia i gialloblu hanno subito 15 reti, più di qualsiasi altra formazione e il triplo dei bianconeri. Dopo aver segnato cinque reti nelle sue prime cinque sfide di Serie A contro il Verona con 24 tiri, Paulo Dybala è rimasto a secco di gol nelle successive cinque contro i gialloblu, pur tentando 27 conclusioni - attualmente a quota sette marcature, l'attaccante argentino è a un passo dal raddoppiare i centri realizzati in tutta la scorsa Serie A (quattro gol). Con quattro reti, Nikola Kalinic è il giocatore croato che ha segnato più gol contro la Juventus in Serie A - dopo l'assist v Sassuolo e il gol v Bologna, l'attaccante del Verona potrebbe prendere parte a una rete per tre presenze consecutive nel torneo per la prima volta da luglio-agosto 2020 (tre reti con la Roma, l'ultima delle quali proprio contro i bianconeri). Nel Verona mancherà per squalifica Giovanni Simeone, autore del 28% delle reti dei veneti nel campionato in corso (12/43): i gialloblu hanno giocato cinque gare di questa Serie A senza l'argentino titolare, non riuscendo mai a trovare il successo (2N, 3P).: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.​Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Tameze; Lasagna​