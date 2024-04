Juventus, verso il Torino: Chiesa in gruppo, le ultime su Milik

Il derby della Mole si avvicina e in casacontinuano i lavori di avvicinamento alla sfida con il, valida per la 32esima giornata di Serie A e in programma sabato 13 aprile (alle 18) allo Stadio Olimpico Grande Torino.La squadra diè tornata in campo alla Continassa per l'allenamento mattutino e sono arrivate indicazioni sulle condizioni degli infortunati.- Non arrivano novità positive per quanto riguarda: l'attaccante polacco, che ha saltato le ultime quattro partite tra campionato e Coppa Italia per la lesione di primo grado dell'adduttore lungo (ultima partita giocata lo scorso 10 marzo contro l'Atalanta, 28esima giornata di campionato),

- Tutti recuperati e arruolabili gli altri, compreso: l'esterno della Juve aveva giocato contro la Fiorentina con un risentimento alla coscia, come raccontato da Allegri nel post partita, ma oggi ha svolto l'intera seduta di allenamento con il resto del gruppo bianconero ed è dunque regolarmente a disposizione.