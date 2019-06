Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è vicinissima all’acquisto di Hamer Junior Traoré. Per convincere l’Empoli, la Juventus è pronta a staccare un assegno tra i 12 ed i 15 milioni di euro.

Il centrocampista ivoriano, classe 2000 e sotto contratto fino al 30 giugno 2022, non vestirà subito i colori bianconeri poiché verrà girato in prestito al Sassuolo.

Il rapporto tra la società emiliana e la Juventus si conferma ottimo.