Juventus-Villarreal 0-3 (and. 1-1)



Marcatori: st 33' Moreno rig., 41' Torres, 45' Danjuma rig.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani (33' st Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Locatelli (37' st Bernardeschi), Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata (41' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pellegrini, Miretti. All. Allegri

Villarreal (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Pino (19' st Chukwueze), Parejo (41' st Pedraza), Capoue, Trigueros (19' st Coquelin); Lo Celso (29' st Moreno); Danjuma. A disp. Asenjo, Gaspar, Foyth, Iborra, Dia, Pena, Mandi, Moi Gomez. All. Emery.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

V.A.R.: Kwiatkowski (Polonia)