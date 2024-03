Juventus, Weah svalutato in mezza stagione. E dagli Usa insistono: in estate può partire

Un unico, grande colpo. E alla fine non funziona. Non per grossi demeriti altrui, ma per un mancato inserimento che fa più rumore quando lasi ritrova a pescare dalla panchina soluzioni estemporanee.In un momento in cui nulla gira come dovrebbe per Allegri, anche il (non) mercato diventa terreno di incertezza.Dagli Stati Uniti, anzi, rilanciano: la stessa Juventus starebbe pensando alla cessione immediata. Non è soddisfatta di quanto visto finora.In campo nelle ultime partite con gli Stati Uniti, sempre e solo da ala offensiva destra, Timothy ha potuto respirare un'aria certamente diversa con la maglia degli USA. Soprattutto, ha potuto ritrovare un minutaggio che tra febbraio e marzo è diventato esiguo. Ed è dir poco.