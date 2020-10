Questo inizio di campionato ha confermato la tendenza delle ultime stagioni, il mercato ha visto Stefano Braghin dare ulteriore qualità e profondità alla rosa a disposizione di Rita Guarino e il quarto scudetto sembra davvero poter essere un monologo: solo la Juve può perderlo.serviva forse qualche brivido iniziale per capire comunque di non potersi permettere cali di tensione.Pronti via ed è la solitaa sbloccare il risultato già al 4'. Poi al 10' l'episodio che cambia la partita: espulsa Quinn per un fallo su Bonansea lanciata a rete, in dieci contro undici non c'è gara. Al 15' èa raddoppiare, il resto del match vede la Fiorentina provarci con onore e la Juve controllare senza particolari difficoltà, fino a quando nella ripresa non si aprono inevitabili nuovi varchi per il contropiede:fissano il 4-0. E la Juve già vola via a +2 sul Sassuolo, +3 sul Milan, +6 su Empoli e Fiorentina.: p.t. 4' Girelli, 15' M.Alves; s.t. 21' Bonansea, 35' Hurtig.Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin (18' s.t. Lundorf); Galli, Pedersen (1' s.t. Caruso), Rosucci (30' s.t. Zamanian), Maria Alves (18' s.t. Hurtig), Girelli (25' s.t. Staskova), Bonansea. A disp. Bacic, Tasselli, Caiazzo, Cernoia. All. Guarino.: Schroffenegger; Breitner, Quinn, Tortelli, Cordia; Vigilucci (27' s.t. Zanoli), Adami, Mascarello (27' s.t. Middag); Pires Neto, Sabatino, Clelland (1' s.t. Thogersen). A disp. Ohrstrom, Ripamonti, Fusini, Jensen, Catena, Monecchi. All. Cincotta.: Colombo di Como: Pedersen (J), Breitner (F), Alves (J): Quinn (F)