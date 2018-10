Happy birthday today to @missashleynick!

Compie oggi 31 anni la centrocampista della Juventus Women, arrivata a Torino diversi mesi prima della firma ufficiale, comunicata solo durante la scorsa estate. Nata in California e cresciuta nelle fila dell’Arcadia High School è una calciatrice di grande esperienza e ha giocato in molti Paesi in giro per il mondo: Stati Uniti, Russia, Cipro, Norvegia e Olanda.