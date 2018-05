La festa e poi il media day. Le ragazze della Juventus Women hanno scritto la storia, vincendo lo scudetto a pochi mesi dalla creazione della squadra, al primo anno in Serie A femminile. Un successo che raccontano così, direttamente dal nuovo centro sportivo della Continassa, dove si sono anche allenate.



ROSUCCI - "Non abbiamo ancora realizzato, abbiamo festeggiato molto. Un sogno vincere con la maglia del cuore, in più così dal nulla. Abbiamo avuto la fortuna di creare un'armonia speciale. Ci ha fatto festeggiare così tanto il mese di aprile, il calo che ci ha fatto vedere umane e che tutto era scontato, nella sofferenza è venuta fuori la nostra pasta. Champions? Servono rinforzi".



LENZINI - "Quando ho firmato con la Juve mi tremava la mano, mi è esploso il cuore al momento della vittoria. Rigori? Ho avuto paura, sono stata in disparte. Mi aspettavo anche la Fiorentina in testa alla classifica, non solo il Brescia"