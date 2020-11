Sempre nel mirino del Milan, Ozan Kabak può tornare di moda a gennaio. Cercato negli ultimi giorni di mercato dai rossoneri, il difensore dello Schalke 04 resta uno degli obiettivi per rinforzare la difesa. E le porte, nel 2021, non saranno chiuse, come conferma il direttore sportivo del club di Gelsenkirchen, Jochen Schneider, a WAZ: "​Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato e una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Ho solamente letto cosa veniva scritto in quei giorni. Cessione a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, come si può intuire che questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla".



ORA TORNA - Dopo le 5 giornate di squalifica, Kabak è pronto a tornare in campo. Per la felicità del ds: "​Ozan è semplicemente un grande giocatore, è stato uno dei pochi giocatori positivi anche dopo il riavvio di maggio. Ora ci darà ancora più stabilità difensiva e più forza nei calci piazzati". Kabak è pronto a tornare in campo, quindi. Col Milan che, come sempre, osserva. Pronto ad approfittarne a gennaio.