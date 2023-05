Nonostante la vittoria del Meisterschale, il Bayern Monaco ha deciso di separarsi da Oliver Kahn, che non ha nemmeno partecipato alla festa dei bavaresi ieri, per la conquista del campionato. Dopo il terremoto di ieri, in mattinata erano circolate alcune voci sulla reazione di Kahn dopo la notizia del licenziamento, che lo stesso ex portiere del Bayern ha voluto smentire in prima persona: "Non è assolutamente vero che sono andato fuori di testa dopo che sono stato informato del licenziamento. Venerdì mi ha chiamato Herbert Hainer e mi ha informato della decisione. È stata una conversazione calma e concreta. Mi chiedevo solo di questa velocità, perché questa decisione è stata anticipata. Sabato mattina ho ricevuto il messaggio in cui si diceva che non sarei potuto andare alla partita. Ho accettato questa decisione con calma. Ovviamente sono deluso, ma sono davvero contento di questo campionato e sono felice per la squadra, l'allenatore e i nostri tifosi", le parole di Kahn sul suo profilo Twitter.