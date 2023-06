Ricardo Kakà, ex stella del Milan, è a Istanbul in occasione della finale di Champions League tra Inter e Manchester City e ha parlato a Sky Sport delle emozioni della vigilia: "Giocare queste partite è molto speciale, purtroppo non è il Milan qui a Istanbul, ma l'Inter rappresenta il calcio italiano. Questa vigilia è un momento importante per tutti i calciatori".



L'INTER HA POSSIBILITA'? - "Il Manchester City è favorito, ma se arrivi in finale hai le tue possibilità".



L'ADDIO DI MALDINI AL MILAN - "Dispiace tantissimo per tutta la sua storia, non so bene cosa sia successo. E' una bandiera, mi piaceva vederlo fare qualcosa per la società".