L'ex portiere del Milan,, ha rilasciato delle dichiarazioni in. Diversi i temi affrontati, da quello che è stato il suo passato in rossonero, fino alla carriera da allenatore del suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo, oltre al futuro tanto discusso di Paulo Dybala.‘Sono pieno di bei ricordi. Ho avuto una fortuna enorme a giocare con campioni di quel calibro, una delle squadre più forti di sempre. Tutti parlano della squadra e dei giocatori di quel Milan, ma come uomini e come persone erano al top, non credo che ci sono ancora giocatori cosi nel mondo di oggi, soprattutto a livello umano. I giovani crescono in un modo diverso rispetto a prima, tra telefoni, computer, social media che, a mio avviso sono una cazzata a tutti i livelli. Non accade solo in Italia questo, anche noi in Australia abbiamo gli stessi problemi. Nel 2006 avevamo giocatori che partecipavano nei migliori 5 campionati d’Europa, ora non ce n’è neanche uno.