L'ex difensore georgiano del Milan, Kakhaber Kaladze (ore sindaco di Tbilisi) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In Georgia abbiamo sempre annualmente alcuni giocatori che hanno le carte in regola per poter giocare in Italia, Spagna, Germania. Alla Cremonese in questa stagione hanno preso Lochoshvili, lui è un difensore centrale giovane, forte fisicamente, mancino puro con tecnica: può crescere e fare bene".



"Un giovane che vi segnalo da tenere in considerazione perché ha i numeri giusti è Gabriel Sigua, un centrocampista del 2005 (della Dinamo Tbilisi, ndr) che ha già esordito in nazionale maggiore".