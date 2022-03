Sasa Kalajdzic dello Stoccarda è un nome interessante nell'ottica del mercato della Roma. Kicker, infatti, scrive che il centravanti austriaco è in odore di addio, anche in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2023. Ci sono gli interessamenti di alcuni club di primo piano come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lispia, Tottenham, West Ham e Roma.