Pierre Kalulu sta vivendo il suo momento di gloria. Non solo gioca bene in Serie A, ma lo scorso anno ha fatto bene anche in Nazionale U21 - con due gol e un assist - e per questo è stato di recente convocato per la gara contro le Isole Faroe la prossima settimana. Il difensore rossonero classe 2000, ex Lione, è cresciuto molto nella formazione di Pioli. Ma c'è chi sostiene che il suo sia un talento innato. Roger Martinez, ad esempio, primo allenatore del francese al Saint-Priest, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport alcuni aneddoti:



UN GIOCATORE INTELLIGENTE - “Gli ho sempre dato pochi consigli, era già forte. Ne ho sempre apprezzato l’intelligenza e la capacità di imparare una cosa in tre secondi. Gli spiegavi un esercizio e lo ripeteva alla perfezione subito dopo. Con lui in campo ho vinto molti tornei. Aveva già il senso del gioco, capiva subito se dare o meno la palla a un compagno. A 6-7 anni non è facile, vuoi sempre giocare il pallone o segnare. Lui non era così”.



MERCATO MILAN - “Hanno fatto un bel colpo. E poi è un bravo ragazzo. Uno che non dimentica da dove viene. Pochi giorni dopo aver firmato con il Milan mi ha regalato la sua maglietta. Una dei miei gioiellini…"