Al termine dii social network si sono scatenati per celebrare la vittoria dei rossoneri e le prestazioni super di alcuni dei protagonisti della gara. Fra questi c'è stato sicuramenteper cui si sono sprecati sia i 7 in pagella, sia i classici meme del tipo: "Cosa ha trovato nelle tasche quando è tornato a casa? Portafoglio, chiavi e Osimhen".in sede di mercato di gennaio e cambiando anche alcune delle priorità in vista della prossima estate."Kalulu 7: si permette l’uno contro uno a campo aperto con Osimhen. Straordinario nella tenuta fisica e mentale. Non è una più una sorpresa ma una certezza". Il nostro Daniele Longo nelle sue pagelle della gara ha sintetizzato così una gara monstre contro uno degli attaccanti più pericolosi dell'intera Serie A, soprattutto a campo aperto. Una certezza che avvolora la scelta di Maldini e Massara nel corso del mercato di gennaio di non sostituire numericamente l'infortunato Simon Kjaer dando fiducia proprio all'ex Lione classe 2000 trasformatosi da terzino a grande, grandissimo centrale di difesa.Prestazioni cheui è felicissimo a Milano e anche se le tempistiche non sono ancora state definite, non c'è alcun dubbio sul fatto che. La partenza di Romagnoli è praticamente annunciata e al suo posto il club rossonero vuole assicurarsi, ma la calma necessaria per il rientro didal brutto infortunio subito,. Il motivo? Proprio Kalulu, che dà garanzie totali ed è pronto anche a scalare le gerarchie. Tomori, Kalulu, Kjaer e, possibilmente, Botman. Per un reparto già virtualmente blindato.