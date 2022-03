Il difensore del Milan Pierre Kalulu ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, nella quale ha fatto il punto sul grande momento di forma che sta attraversando in rossonero: "Cerco ogni giorno di avere un livello più alto di aspettative. Al Milan, l'allenatore (Stefano Pioli) mi spinge ad essere attento a tutto e si vedono i risultati. Nella mia gioventù, non sono mai stato il giocatore che ci si aspettava; non sono mai stato il giocatore atteso, colui per il quale fai lo sforzo. Ero spesso nella situazione in cui il treno sarebbe partito senza di me. Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo, ma sapevo che avrei lavorato per giocare. Non avevo paura di fallire al Milan. Poteva succedere anche al Lione e sarei stato dimenticato".



Sul significato di essere in rossonero: "Essere un difensore del Milan significa allenarmi ogni giorno contro Ibrahimovic: é faticoso e gratificante ogni volta, sia Zlatan che Giroud vogliono sempre vincere. Quando vengono a parlarti devi mostrare l'ego e rispondere. In allenamento, se metti la spalla diventa una piccola lotta. Devi sempre avere fame di vincere. I nostri allenamenti sono da vedere: facciamo gare, duelli e grande intensità durante la partita".