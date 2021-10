Via da Marsiglia, ormai ci sono pochi dubbi. ​. Tutte le offerte di prolungamento, l'ultima a inizio ottobre, sono state rispedite al mittente, il prossimo anno vestirà un nuova maglia, quasi sicuramente in un altro Paese. La conferma è arrivata - indirettamente - dalle parole del suo compagno di squadra ​Konrad De La Fuente, in un'intervista alla stampa statunitense: "E' un giocatore incredibile, davvero forte.". Questione di stimoli, non è solo una scelta economica, Kamara considera finita la sua avventura al Velodrome, che potrebbe lasciare già a gennaio.Il condizionale è d'obbligo, ma le parole estive del presidente P​ablo Longoria lasciano poco spazio alle interpretazioni: "Avere un giocatore in scadenza di contratto (giugno 2022) non è piacevole, soprattutto quando il giocatore in questione viene dal settore giovanile. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra.". Ciò significa che in caso buona offerta può partire a inizio del nuovo anno, per evitare di perderlo a zero.Su Kamara, che può giocare difensore centrale o centrocampista centrale. Con Kessie che salvo sorprese non partirà a gennaio, anche in caso di mancato accordo sul rinnovo, a oggi è da escludere un tentativo invernale. Più facile un assalto in primavera, sempre con l'insidia Premier League.