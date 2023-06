Al Real Madrid si è chiusa l'era Karim Benzema, che ha firmato per l'Al-Ittihad (dove è in arrivo pure il centrocampista francese N'Golo Kanté dal Chelsea) dopo 14 anni passati nel club spagnolo. Ora alla ricerca di un suo erede sul mercato: il primo obiettivo dell'allenatore italiano Carlo Ancelotti è Harry Kane. Secondo il quotidiano Marca, il presidente Florentino Perez sta accelerando ed è pronto a offrire 80 milioni di euro al Tottenham per il centravanti della nazionale inglese, 30 anni il prossimo 28 luglio.



Intanto, dopo aver concluso il campionato con Ryan Mason in panchina che aveva preso il posto di Cristian Stellini in seguito all'esonero di Antonio Conte, il club londinese ha incassato il no dell'olandese Arne Slot, rimasto alla guida del Feyenoord campione d'Olanda. Così il Tottenham ha scelto come nuovo tecnico l'austrialiano di origine greca Angelos Postecoglou, che arriva dagli scozzesi del Celtic.



Celtic e Real Madrid sono due delle squadre affrontate in finale di Coppa dei Campioni dall'Inter, concentratissima sulla sfida col Manchester City. Oltre a sognare di soffiare la Champions a Guardiola, i nerazzurri sperano che vada in porto la trattativa per Kane al Real Madrid, che altrimenti punterebbe su Lautaro Martinez. L'attaccante argentino classe 1997 è sotto contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno e si trova benissimo a Milano, ma ovviamente un'eventuale chiamata da parte del Real Madrid non lo lascerebbe indifferente. Anche se, almeno per ora, nella testa del Toro c'è solo la finale di sabato sera a Istanbul.