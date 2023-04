Harry Kane, capitano del Tottenham, torna a parlare di Antonio Conte, ormai ex allenatore degli Spurs: "Ovviamente auguro il meglio ad Antonio, ho avuto un ottimo rapporto con lui ed è stato un peccato che, per un motivo o per un altro, le cose non abbiano funzionato del tutto. Gli auguro buona fortuna per la sua prossima avventura".



"Non entrerò nel merito di quello che ha detto Conte in conferenza, è stato un momento emotivo dopo che avremmo dovuto vincere la partita con il Southampton - aggiunge Kane, in riferimento alla conferenza nella quale Conte accusò squadra e ambiente di non avere un temperamento vincente -. È un grande uomo, le sue emozioni a volte vengono fuori".