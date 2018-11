. Nel giorno della grande sfida ditra, un vero e proprio spartiacque per la qualificazione agli ottavi, il Sun mette a confronto gli attaccanti delle due formazioni. Il tabloid ha intervistato alcuni ex attaccanti italiani per capire cosa ne pensano dei due: da, passando per, IL'ex Milan, ora tecnico del Bologna, non si sbilancia: "Non posso scegliere chi è il migliore. Vorrei giocare con entrambi". Entrambi classe 1993, hanno realizzato in carriera 81 gol (Icardi) e 115 (Kane). Possono giocare insieme? Secondo Casiraghi no. Il migliore tra i due?preferiscono Kane: "Più forte fisicamente e può giocare anche fuori dall'area di rigore"."L'assenza di Foyth spinge Pochettino a fare i conti con qualche errore in fase di presentazione della lista". Il Guardian si concentra sui problemi in difesa degli Spurs, che dovranno fare a meno di Davinson Sanchez e non avranno a disposizione il difensore argentino di passaporto spagnolo, non inserito in lista Uefa insieme a Nkodou e Janssen. Recuperato Rose, che però partirà solamente dall panchina. Il tecnico del Tottenham però non vuole alibi in ottica qualificazione: "Più la sfida è difficile e più mi piace". Dele Alli ci sarà e proverà a trascinare gli Spurs insieme a capitan Kane. Metro riporta le parole di Pochettino proprio sul centrocampista inglese classe 1996. "È un vincente e vuole essere sempre sotto pressione. Ama confrontarsi con le situazioni più difficili e partite proprio come quella contro l'Inter". Il nazionale inglese è sicuramente il più atteso dalle parti di Wembley in vista della sfida contro l'Inter. "Alli, l'assassino del re" titola il Mirror, che propone due pagine proprio sul 22enne. Il tabloid lo definisce 'l'ammazza-grandi': dopo un gol e un assist contro il Chelsea, ora è pronto a far male anche all'Inter. In carriera, Alli ha già segnato a tutte le big in campionato (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal e Chelsea) e al Real Madrid in Champions League. Ora nel mirino c'è l'Inter.