Queste le parole di Markku Kanerva, CT della Finlandia, nella conferenza stampa che precede la sfida contro l'Italia (match in programma domani alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine):



"L'Italia ha giocatori molto bravi per la loro giovane età: arrivano da squadre che giocano campionati importanti, sono di alto livello. Alcuni hanno partecipato agli Europei Under 19 giocati l'anno scorso in Finlandia. In molti mi hanno chiesto se il pari sarebbe un risultato soddisfacente. Naturalmente noi speriamo sempre di vincere, il nostro scopo è quello. Contro l'Italia credo sia difficile, ma se la squadra ha fiducia penso ce la potremmo fare. In ogni caso, un pari sarebbe un buon risultato.



Quali giocatori temo di più? Tutti. L'Italia ha del materiale, ha delle alternative da proporre, l'elenco dei giocatori forti è lungo. Non possiamo concentrarci sui singoli individui. La Svezia? Estromettere l'Italia dai Mondiali è stato un risultato enorme per loro, ho visto la partita e devo dire che comunque gli Azzurri avevano il predominio. Gli svedesi si sono comportati con molta disciplina, noi cercheremo di fare lo stesso.



Il centrocampo italiano? Palleggiare è anche un modo di difendersi. Sicuramente penso a Verratti e Barella, cercheremo di incidere anche in una partita del genere."