Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'Arsenal ha preso contatti con N'Golo Kanté per un potenziale trasferimento a Londra la prossima stagione. Il giocatore sta trattando con il suo club per rinnovare il suo contratto - che scadrà alla fine della stagione - ma ancora non c'è stata alcuna decisione sul suo futuro. L'opzione più probabile, al momento, resta il rinnovo, ma i Gunners non intendono mollare la presa.