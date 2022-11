Diletta Leotta e Loris Karius sono la coppia del momento: dopo le prime voci, adesso ci sono foto dei due che passeggiano mano nella mano: la relazione è ufficiale. Ma il portiere ricordato per i disastri con la maglia del liverpool nella finale di Champions contro il Real Madrid nel 2018 e la presentatrice avevano fatto tutto di nascosto. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, la ex fiamma di Karius non era a conoscenza della storia con Diletta. L'influencer berlinese Janine Wiggert lo avrebbe appreso direttamente dalle fotografie pubblicate da Chi.



Scorri la nostra gallery per vedere le migliori foto di Janine, l'ex di Karius prima di Diletta Leotta