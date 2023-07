per la seconda volta nella sua storia e decisivo per la vittoria finale per 1-0 contro il Portogallo è stato il gol segnato dall'esterno destro di proprietà della. Un gesto tecnico che gli abbiamo visto spesso fare in stagione e che fa parte del suo repertori da tempo: terzo tempo e stacco alto aereo per fiondarsi sui cross che spiovono in area dalla parte opposta del campo. Una zuccata che rappresenta oggi il punto più alto di una carriera tutt'altro che semplice e che dopo le tante difficoltà oggi può rappresentare ilE anche quell'esultanza,testimonia il legame indissolubile con il nostro paese. Kayode è infatti un italiano di seconda generazione, figlio di immigrati di origini nigeriane, che in Italia ci è nato e cresciuto (a Borgomanero) e che sente suo questo paese:ha dichiarato prima di vincere questo Europeo.Come tanti ragazzi ha iniziato a giocare a calcio molto presto e fin da quando avevache però arrivato agli under 14 ha iniziato a non credere più in lui, prima prestandolo e poi scaricandolo.in cui si è trovato a lottare in campo con gente molto più grande di lui che di domenica in domenica sudavano la maglia per portare a casa la pagnotta.E quel passo si chiamache sceglie di puntare su di lui per il settore giovanile regalandolo ad Albertoin bacheca in due anni e in questa stagione 38 presenze 6 gol e due assist da terzino basso puro.(bravo nell' 1v1 stretto), ma che fa dellala sua arma migliore, si è rivelato spesso un'arma al punto da convincere Bollini all'Europeo a farlo giocare addirittura da esterno alto offensivo. La Fiorentina gongola e anche Vincenzoè pronto a riabbracciarlo. E chissà,