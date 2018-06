Moise Kean resta sulla bocca di tutti. Perché l'attaccante classe 2000 della Juventus ha fatto comunque buone cose a Verona, adesso è rientrato in bianconero dopo l'infortunio che lo ha tagliato fuori per mesi, si prepara per una nuova stagione. Con quale maglia? Il Monaco si è mosso, il Leeds c'è ancora, attenzione anche alle offerte dall'Olanda. E la Juventus è aperta a cederlo, ma con il solito problema che si ripresenta come per Mandragora. I dettagli nel nostro video dal centro di Milano.