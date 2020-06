Keita Baldé, esterno offensivo del Monaco, ex Lazio e Inter, parla a Sky Sports, rivelando i suoi obiettivi per il futuro: “Sono nato in Spagna e cresciuto a Barcellona, ma non ho mai giocato nella Liga. Sono diventato calciatore e uomo in Serie A con la Lazio, poi mi sono trasferito al Monaco e ho giocato in Ligue 1. Mi piacerebbe sperimentare nuovi posti e nuove sfide. Naturalmente la Premier League e la Liga sarebbero grandi sfide per ogni calciatore ambizioso. Ora voglio godermi la prossima stagione col Monaco e migliorare ancora. Mi concentrerò sulla mia squadra e mi avvicinerò alla prossima stagione con la giusta mentalità per raggiungere subito il top. Ho 25 anni e sono padre, mi sento maturato come uomo e calciatore. E' tempo di tornare a fare la differenza”.