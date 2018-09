Un gol per riscattare la scialba prestazione di Napoli, un gol per riprendersi la propria centralità nel Milan di Gattuso, un gol per iniziare ad intravedere quel rinnovo di contratto che potrebbe essere presto motivo di discussione tra il suo entourage e la nuova dirigenza rossonera. Frack Kessie è tornato, con una rete alla Roma importante soprattutto per scrollarsi di dosso il cattivo ricordo della rimonta subita al "San Paolo" e una prova personale non all'altezza delle aspettative nonostante la solita quantità di chilometri percorsa sul campo.



GATTUSO VUOLE DI PIU' - Ma al calciatore ivoriano Gattuso chiede di più e lo invita a dimostrare coi fatti di poter essere una versione evoluta di quello che fu lui da calciatore. Interditore sì, perchè questo Milan che fa della qualità e dell'esuberanza dettata dalla gioventù un cavallo di battaglia ha bisogno anche di equilibrio, ma anche mezzala di inserimento per sfruttare il lavoro del reparto offensivo. I cross di Calhanoglu e Suso, ma anche i movimenti di Higuai per attirarare su di sè l'attenzione di almeno un paio di difensori e liberare per l'appunto gli spazi per gli inserimenti dei compagni. Con la Roma è arrivato il primo segnale di svolta, a cui dovranno seguirne tanti altri, per mantenere questa condizione di imprescindibilità che hanno portato all'acquisto di un'alternativa come Bakayoko per consentirgli di rifiatare all'occorrenza.



RINNOVO IN ARRIVO? - E alla ripresa dopo la sosta arriva il match di Cagliari, dove nella passata stagione Kessie ha colpito per ben due volte, regalando 3 punti preziosi alla banda Gattuso. Nelle prossime settimane, sono attese inoltre novità sul possibile prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2022 con ritocco dell'ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione. Un rinnovo per allontanare anche le sirene del mercato, dopo i sondaggi compiuti nell'estate ormai in archivio dell'Atletico Madrid. Il nuovo direttore dell'area tecnica Leonardo è infatti intenzionato a proseguire la sequenza di incontri con gli agenti di riferimento della galassia rossonera e fra questi è tutt'altro che escluso quello con George Atangana, procuratore dell'ex atalantino. Kessie corre e tanto, ma Gattuso gli chiede di non fermarsi, per prendersi definitivamente il Milan e un rinnovo per sancire questo legame.