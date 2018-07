Sami Khedira non ha ancora smaltito la cocente delusione per l’eliminazione ai Mondiali in Russia con la sua Germania: “Le mie prestazioni sono inspiegabili, a Torino ho giocato probabilmente la miglior stagione della mia vita, era tutto perfetto, poi arrivo in Russia e gioco così male contro Messico e Corea del Sud. Non mi è mai successo, devo capire perché, ma è giusto criticare me e i miei compagni. Ho provato a dormire, ma non ci sono riuscito, mi sono svegliato più e più volte. Provo molto dolore, non riesco a realizzare quel che è successo, non ci riesco nemmeno ora”. Un vero e proprio momento nero per il centrocampista tedesco, ma il motivo per tornare a sorridere è dietro l’angolo. La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione di perdere l’ex Real Madrid in questa finestra di mercato.



RINNOVO IN VISTA - Prima dell’inizio dei Mondiali, Sami Khedira ha meditato tanto sul suo futuro. La tentazione di andare a raccogliere l'ultimo contratto top della sua carriera in Premier League con la sfida di vincere in Inghilterra dopo averlo fatto in Germania, Spagna e Italia è stata forte, fortissima. Ma dopo ore, giorni e settimane di riflessioni, Khedira è sempre più orientato a rimanere alla Juventus. Convinto anche e soprattutto da Massimiliano Allegri, che non ha mai nascosto la profonda stima che nutre nei confronti del tedesco. E’ arrivato Emre Can dal Liverpool, ma Khedira è destinato a rimanere e rinnovare. I contatti tra le parti si sono intensificati soprattutto nelle ultime ore, dopo l’eliminazione dai Mondiali: Khedira è in scadenza al 30 giugno 2019 e presto potrà firmare nero su bianco il nuovo accordo fino al 2021. L’idea della società bianconera, infatti, è di prolungare di due anni il matrimonio col tedesco. Leader silenzioso della Juventus, pilastro della squadra di Allegri dentro e fuori dal campo. La firma può arrivare già nelle prossime settimane: la strada è ormai segnata, Khedira e la Juve avanti insieme.



@AleCosattini